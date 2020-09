Italia, Mancini: “Con l’Olanda dobbiamo vincere. Mi aspetto di più dai nostri attaccanti” (Di domenica 6 settembre 2020) Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro l'Olanda, valevole per la Nations League. Gli azzurri vorranno ripartire dopo il pareggio con la Bosnia, mentre gli orange cercheranno di restare a punteggio pieno. Il tecnico di Jesi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani sera.LE PAROLE DI Mancinicaption id="attachment 863389" align="alignnone" width="594" Mancini (Getty images)/caption"La situazione in cui ci troviamo oggi è peggiore rispetto a quella dell'ultima edizione della Nations League, siamo in una fase molto particolare, avrò a disposizione dei giocatori che hanno soltanto un paio di allenamenti nelle gambe. Scenderanno sicuramente in campo Donnarumma, Immobile, Chiellini e Jorginho. Mi dispiace affontare l'Olanda in un momento come ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #NationsLeague, le parole di #Mancini alla vigilia di #OlandaItalia - ItaSportPress : Italia, Mancini: 'Con l'Olanda dobbiamo vincere. Mi aspetto di più dai nostri attaccanti' - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? Parla #Mancini in vista di #OlandaItalia: 'Ci saranno molti cambi. #Kean e #Zaniolo sono cresciuti molto' ???? https… - TUTTOJUVE_COM : Italia, Mancini: 'Locatelli? I giovani sono parte integrante della squadra. Ha fatto bene nell'ultimo campionato, è… - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: Olanda-Italia, Mancini: 'Chiellini titolare, dobbiamo vincere con la nostra identità' -