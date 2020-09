Gualtieri: recovery fund possibile via della riforma fiscale. Calo del pil 2020 forse a una cifra (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro dell'Economia ha anticipato la strategia del governo post covid: 'l'Italia utilizzerà al meglio le risorse del recovery fund, e il fulcro sarà la riforma del sistema fiscale'. Ottimista ... Leggi su tg.la7

