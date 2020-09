GP Monza 2020, Formula 1: orari diretta gara in tv e streaming, dove e come vederlo (Di domenica 6 settembre 2020) A Monza, questo pomeriggio si correrà il GP d’Italia, ottava tappa di Formula 1. Quello a cui stiamo assistendo è un campionato del tutto differente rispetto ai precedenti in quanto fortemente condizionato dall’evoluzione della pandemia di Coronavirus che ha stravolto luoghi e tempi. Non mancano però le emozioni da vivere a bordo delle monoposto e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - SkyTG24 : Mick Schumacher trionfa in Formula 2 a Monza, 14 anni dopo il padre Michael - SkySportF1 : La Ferrari SF1000 in centro a Monza con la realtà aumentata: @matteobobbi spiega il GP d'Italia. VIDEO #SkyMotori… - Peppe_Longo : RT @antorendina: Monza 2000 - Monza 2020. Da Schumacher a Schumacher. Mi sento vecchio. - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: F2: Mick #Schumacher vince a Monza, 14 anni dopo il padre #ANSA -