Flash News del 6 Settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Il Presidente Mattarella è intervenuto al Forum di Cernobbio “La pandemia – ha detto il Capo dello Stato – è uno spartiacque per l’Europa. In questi mesi sono state assunte decisioni coraggiose e innovative. Ora bisogna approvare presto i piani nazionali di rilancio, realizzare infrastrutture e riforme, senza compromettere con scelte sbagliate la speranza dei giovani.“;Sul tema del Recovery Fund è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Siamo al lavoro su tanti progetti”, afferma e rispetto al virus si dice fiducioso per l’autunno;Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Per i medici, la situazione è confortante. L’ex moglie, Veronica Lario, dice “Sono addolorata, nessuna caccia al colpevole“, furiosa la figlia maggiore ... Leggi su sbircialanotizia

Non è piaciuto il suo abito, ma soprattutto non è piaciuta la sua modalità con cui Beatrice Valli si è presentata alla 77a Mostra del Cinema di Venezia. L’ex volto di Uomini e Donne, mamma di tre bamb ...

Primo caso di Covid-19 in una scuola italiana: 60 alunni isolati a Roma

Scuola e prevenzione Covid. Se guardiamo a quanto sta accadendo in queste ore nella vicina Francia, c'è da mettersi le mani nei capelli. Appena tre giorni dopo la riapertura delle aule, il ministro de ...

