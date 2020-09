Domani nuovo Dpcm su fase 3 (Di domenica 6 settembre 2020) Sarà firmato Domani dal presidente del Consiglio e dovrebbe ricalcare le indicazioni di quello in scadenza con alcune aggiunte sul trasporto scolastico, 80% della capienza, e le linee guida dell'Iss ... Leggi su tg.la7

