Coronavirus, gli esperti si attendono un picco dopo le elezioni (Di domenica 6 settembre 2020) Ora i timori sono legati al ponte e alle celebrazioni del Labor Day, oltre che all'avvio delle scuole Leggi su media.tio.ch

rtl1025 : ?? Primo caso di #COVID19 tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount international è… - Agenzia_Ansa : I contagi da coronavirus totali sono oltre 26,5 milioni. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con quasi 11… - vaticannews_it : #5settembre #Nelmondo #Brasile @CNBBNacional 26esima edizione del 'Grido degli esclusi' #Uganda Appello… - rockolpoprock : Stone Roses, Ian Brown negazionista e no-vax su Twitter. E John Squire gli risponde - SkorpioITA : RT @claudio_2022: Si moltiplicano gli approdi fantasma di clandestini che, cosi, sfuggono ai tamponi. E la procura di Reggio ipotizza che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli

Hanno superato gli 8mila euro le sanzioni comminate dagli agenti del commissariato San Secondo durante i controlli in alcuni esercizi commerciali durante il pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre 202 ...Bari, 5 settembre 2020. Sono stati registrati 3163 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 55 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, ...