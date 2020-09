Coronavirus Bari, in un parrucchiere e 2 locali personale senza mascherine: multe (Di domenica 6 settembre 2020) Intenso sabato sera di controlli per la polizia locale di Bari. Nel quartiere Murat nelle ultime ore sono state elevate 3 sanzioni per violazioni delle normative anti-Covid. In particolare si tratta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

filippo46c : Tutto bene in quel di Bari. #coronavirus #covid19 #coronavirusitalia #covid19italia #puglia - gianlucalomuto : Coronavirus Adelfia, 3 nuovi casi nel centro di fisioterapia: sale a 10 il numero dei positivi - fcaras_fc : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, in un parrucchiere e 2 locali di Bari personale senza mascherine: multe - LaGazzettaWeb : Coronavirus, in un parrucchiere e 2 locali di Bari personale senza mascherine: multe - infoitinterno : Coronavirus, a Bari carico Dpi dalla Cina: 90mila tute protettive e materie prime per mascherine -