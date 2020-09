Colleferro omicidio nella notte, morto 21enne in una rissa: chi è la vittima (Di domenica 6 settembre 2020) Colleferro, omicidio nella notte: 21enne ucciso a pugni e calci. Una notte di vera follia quella appena trascorsa nel paese in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, ha perso la vita in seguito ad una violenta rissa scoppiata tra due gruppi di giovani in centro in piazza Italia. Nonostante l’intervento immediato dei medici del 118, il giovane non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’arrivo nell’Ospedale Leopoldo Parodi Delfino. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Colleferro, che hanno svolto le prime indagini. Al momento sono in corso i vari interrogatori per ricostruire quanto accaduto durante la notte. Leggi anche –> Dolomiti, incidente in elicottero: ... Leggi su urbanpost

