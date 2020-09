Calcio: Spezia, Pumas non chiude a cessione Iturbe (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - LA Spezia, 06 SET - Lo Spezia non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, talento paraguaiano esploso nel Verona ma non brillante quando fu acquistato dalla Roma. Oggi gioca nei Pumas in Messico ... Leggi su corrieredellosport

apetrazzuolo : MERCATO - Lo Spezia non molla Iturbe ma c'è un piano B: Daniele Verde - GazzettadellaSp : Spezia Calcio, 30 milioni di euro per fare una squadra in grado di salvarsi - azazel81 : RT @bennygiardina: Quella del possibile trasferimento di Iturbe allo Spezia non è un normale pettegolezzo di mercato. Potremmo definirla un… - JantasOO : RT @bennygiardina: Quella del possibile trasferimento di Iturbe allo Spezia non è un normale pettegolezzo di mercato. Potremmo definirla un… - mercatoymercado : RT @bennygiardina: Quella del possibile trasferimento di Iturbe allo Spezia non è un normale pettegolezzo di mercato. Potremmo definirla un… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spezia Comunicato Ufficiale Spezia Calcio Sito Ufficiale Calcio: Spezia, Pumas non chiude a cessione Iturbe

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 SET - Lo Spezia non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, talento paraguaiano esploso nel Verona ma non brillante quando fu acquistato dalla Roma. Oggi gioca nei Pumas in Messic ...

MERCATO - Lo Spezia non molla Iturbe ma c'è un piano B: Daniele Verde

Lo Spezia non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, talento paraguaiano esploso nel Verona ma non brillante quando fu acquistato dalla Roma. Oggi gioca nei Pumas in Messico e il presidente del club no ...

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 SET - Lo Spezia non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, talento paraguaiano esploso nel Verona ma non brillante quando fu acquistato dalla Roma. Oggi gioca nei Pumas in Messic ...Lo Spezia non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, talento paraguaiano esploso nel Verona ma non brillante quando fu acquistato dalla Roma. Oggi gioca nei Pumas in Messico e il presidente del club no ...