Caduti nel silo pieno di mais: morto anche l'altro fratello (Di domenica 6 settembre 2020) A distanza di due giorni dalla morte del fratello , anche Francesco Gennero è morto. I due fratelli, di 22 e 25 anni, di Cavallermaggiore erano Caduti dentro a un silo di 40 metri d'altezza dell'... Leggi su torinotoday

