Bonus vacanze: un flop «A Bergamo adesioni al 10%» (Di domenica 6 settembre 2020) Poche richieste in città, meglio in montagna. «Procedura macchinosa e disinformazione decisive». Gli albergatori: qualche prenotazione in più a settembre. Leggi su ecodibergamo

AlbertoBagnai : QED del giorno. Il vicino di ombrellone al telefono: “Voi accettate il bonus vacanze? Come?… Ah, capisco…”. E riatt… - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - CarloStagnaro : Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di and… - AndreaCHIECO : @Agenzia_Italia Si quale progetto Pres? Chiediamo soldi senza avere chiaro come spenderli.Basta monopattini,banchi… - XYZxyzY6 : RT @unoscribacchino: “Questi approfittando del bonus vacanze del Governo, aveva affittato un bungalow nella struttura”. Un particolare ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze

L'Eco di Bergamo

Poche richieste in città, meglio in montagna. «Procedura macchinosa e disinformazione decisive». Gli albergatori: qualche prenotazione in più a settembre. Per ora è stato un bonus vacanze flop: solo i ...E sempre dalla Festa del Fatto manda un segnale alle famiglie: «il rischio zero contagi non esiste e se mai dovesse accadere verrebbero attivate subito le procedure per la didattica a distanza». Rispo ...