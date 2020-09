“Addio, Sergio”. Muore per un tragico incidente a 55 anni. Lascia la moglie e un figlio (Di domenica 6 settembre 2020) Una tragedia incredibile quella verificatasi nella giornata di ieri, sabato 5 settembre. Poco prima di mezzogiorno, nell’area delle Tre Cime di Lavaaredo, nei cieli del Bellunese, è deceduto un finanziere. L’uomo, Sergio Francese di 55 anni, ha perso la vita durante un’esercitazione di elisoccorso. A causargli la perdita della vita il rotore dell’elicottero, che lo ha centrato in pieno. Stando alle prime informazioni, il tutto è accaduto durante un addestramento congiunto tra il Soccorso Alpino veneto e la GdF. Proprio sulle Tre Cime di Lavaredo il finanziere è deceduto. Faceva parte della Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e del Soccorso Alpino di Auronzo. Il terribile incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di imbarco in hovering sull’elicottero dalla cengia della Piramide, propaggine della ... Leggi su caffeinamagazine

amaliocremones3 : Addio a Sergio Moravia, il grande filosofo che amava Nietzsche - MCatanuto : RT @a_perna: #Sergiozavoli raffinato #giornalismo #intellettuale tra #politica e #cultura. Così nacque la mia #passione per i #saggi #stori… -

Ultime Notizie dalla rete : “Addio Sergio”