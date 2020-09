6 settembre 2020: in Fvg 467 positivi (+14) e 20 nuovi contagi (Di domenica 6 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 467 (14 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.923: 1.495 a Trieste, 1.251 a Udine, 867 a Pordenone e 297 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.107, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 440. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Leggi su udine20

Valtorta (Bergamo), 6 settembre 2020 - Tragedia in Valle Brembana, nel territorio comunale Valtorta. Alle 14,10 di oggi, domenica 6 settembre, un uomo di 46 anni - del quale non sono ancora note le ...

Covid, altri 60 positivi in Puglia: 12 nel Foggiano (MAPPA)

Bari, 06 settembre 2020. Sono stati registrati 3.358 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 60 casi positivi: 22 in provincia ...

