“Una notizia terribile…”. Lutto per Alba Parietti, l’addio social è straziante (Di sabato 5 settembre 2020) Lutto per Alba Parietti, che su Instagram dedica un post ad una persona a lei cara e purtroppo scomparsa dopo essere stata punta da una vespa mentre si trovava in piscina. La notizia della scomparsa di Susanna Avesani Pinto ha lasciato un grande dolore anche nel mondo dello spettacolo, perché l’imprenditrice è stata tra le prime a portare il made in Italy nel mondo attraverso la figura del buyer, oggi divenuta cruciale per il fashion system. La donna è morta a 66 anni per la puntura di una vespa mentre era in piscina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna avrebbe fatto appena in tempo a dire al marito ”Sto per svenire” prima di andare in arresto cardiaco. I soccorsi sono arrivati tempestivi, ma purtroppo sono stati inutili. Prima il trasporto d’urgenza ... Leggi su caffeinamagazine

