Stefano De Martino in dolce compagnia: ecco chi è la bellissima (Di sabato 5 settembre 2020) C’è chi ha ipotizzato che Stefano De Martino provasse per l’ennesima volta a riconquistare Belen Rodriguez, invece il ballerino è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna. Stefano De Martino sembra aver definitivamente chiuso con il passato ed è pronto a lanciarsi in nuove avventure sentimentali: è quanto emerge dalle foto pubblicate dal settimanale Gente … L'articolo Stefano De Martino in dolce compagnia: ecco chi è la bellissima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lamescolanza : Stefano De Martino inizia il trasloco, via da casa dell’ex moglie Belen: ecco in che rapporti sono adesso i due - I… - Notiziedi_it : Nuova fiamma per Stefano De Martino? Eccolo felice in barca con la bellissima Fortuna - demi__meri : Io sto immaginando la situazione che è avvenuto sull'aereo tra Stefano de Martino e Cecilia Rodriguez però con Najwa e Maggie ahahahahah - Notiziedi_it : Colpo di scena: Stefano De Martino prova a tornare con Belen -