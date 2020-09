Primo caso Covid in una scuola del Friuli. Positiva studentessa (Di sabato 5 settembre 2020) Primo caso positivo al Covid in un istituto scolastico del Friuli. Si tratta di una ragazza che frequenta l’Itt (Istituto di Informatica e Telecomunicazioni) di Cervignano del Friuli.Si trovava nella scuola per frequentare i corsi di recupero.L’istituto verrà sanificato e resterà chiuso per 5 giorni. Maggiori dettagli in giornata Leggi su udine20

