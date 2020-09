"Per la salute di Berlusconi cauto ma ragionevole ottimismo", dice Zangrillo (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Le condizioni cliniche dell'ex premier Silvio Berlusconi positivo al Covid, ricoverato al san Raffaele di Milano, "permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo". Lo ha comunicato il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, in un aggiornamento sulle condizioni del suo paziente. Leggi su agi

gennaromigliore : Test sierologico obbligatorio per tutto il personale scolastico. La #scuola deve ripartire il 14 settembre, ma deve… - carlosibilia : Ecco i verbali #Cts:accontentati i polemici del #virus e i refrattari alla mascherina.Scienziati e #governo,col pre… - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 24 al 30 agosto. 'Aumentano i casi per la quin… - StefaniaSiben : @Agenzia_Ansa Protocollo politicam corretto 1si augura pronta guarigione per rispetto vita e salute,diritti di tutt… - ELENAGORINI2 : RT @rimmel83837671: Eccolo il negazionista per eccellenza! Quello che accusa gli altri di non fare. Il Senatore che finge di non conoscer… -

Ultime Notizie dalla rete : Per salute I Ministeri del Lavoro e Salute: 'Non basta età per fragilità Covid' Agenzia ANSA Scuola, test ai prof e trasporti:

Il ritorno in classe (la prima campanella suonerà il 22 settembre) agita presidi e docenti della Sardegna. E non solo per la mancanza di aule che possano garantire il distanziamento. Nel mirino del pe ...

Berlusconi, il bollettino: "Condizioni stabili, cauto ma ragionevole ottimismo"

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi "permangono stabili". Lo ha comunicato nel bollettino pomeridiano Alberto Zangrillo, primario di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare al San Raffae ...

Il ritorno in classe (la prima campanella suonerà il 22 settembre) agita presidi e docenti della Sardegna. E non solo per la mancanza di aule che possano garantire il distanziamento. Nel mirino del pe ...Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi "permangono stabili". Lo ha comunicato nel bollettino pomeridiano Alberto Zangrillo, primario di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare al San Raffae ...