Paolo Ciani (Demos): "Sono pronto a candidarmi a sindaco di Roma" (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Bisogna "restituire alla Capitale d'Italia una visione, un ruolo internazionale, culturale, religioso. Non solo gestione del quotidiano, insomma, ma la città deve ritrovare la sua anima". Con questa frase il consigliere regionale del Lazio ed esponente di Demos Paolo Ciani apre di fatto i giochi per la corsa al Campidoglio (le comunali Sono previste per il prossimo anno) inserendosi nella partita che vede come protagonisti il Pd, il Movimento 5 Stelle e, nel suo caso, ambienti cattolici di particolare peso. In una intervista pubblicata questa mattina da Avvenire, Ciani spiega subito, rispondendo alla domanda se abbia parlato della sua intenzione con Nicola Zingaretti: "Della nostra volontà di partecipare alle primarie ... Leggi su agi

