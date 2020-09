Ora il Barcellona ha fretta di vendere, settimana decisiva per Suarez e Vidal (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo la decisione di Messi di restare, sembra essere tornato il sereno sul Barcellona. In realtà la situazione sembra essere ancora molto tesa tra le parti con il club che non ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo l'intervista della Pulce. Inoltre alla ripresa degli allenamenti, sia Suarez sia Vidal si sono allenati a parte su precisa richiesta di Ronald Koeman.Barcellona, Suarez E Vidal VIA LA PROSSIMA settimanacaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="300" Suarez (getty images)/captionDopo la bocciatura via telefono di Koeman, Suarez vuole rimettersi in gioco subito e la Juventus farebbe proprio al caso suo. Stesso discorso per Vidal che vuole ritrovare Conte e il suo approdo all'Inter sembra ... Leggi su itasportpress

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Barcellona, Vidal vicino alla risoluzione L'Inter aspetta per definire l'arrivo del cileno… - ItaSportPress : Ora il Barcellona ha fretta di vendere, settimana decisiva per Suarez e Vidal - - bruso71 : RT @NoireButterfly_: La farsa del nano di Barcellona è finita. Era ora. La farsa degli interisti che sopravvalutano la propria squadra, pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Barcellona Gaspart: "Messi mai davvero in guerra col Barcellona. Ora si volta pagina" il mio napoli Suarez, post entusiasta sul calcio. E arriva il like di Chiellini: il morso è dimenticato

«Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato. #siemprepositivo # Nadiemequitalailusión». Un normale post, con una foto in allenamento, pubblicato dall’attaccante del Barcellona Luis ...

Il Barcellona prova a ripartire

La quiete apparente dopo la tempesta. Il giorno dopo l'annuncio di Lionel Messi, al Barcellona e' ora di raccogliere i cocci e provare ad andare avanti insieme, almeno fino a giugno. Alla luce delle ...

«Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato. #siemprepositivo # Nadiemequitalailusión». Un normale post, con una foto in allenamento, pubblicato dall’attaccante del Barcellona Luis ...La quiete apparente dopo la tempesta. Il giorno dopo l'annuncio di Lionel Messi, al Barcellona e' ora di raccogliere i cocci e provare ad andare avanti insieme, almeno fino a giugno. Alla luce delle ...