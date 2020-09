Marina Berlusconi: “A me attribuite accuse e giudizi mai pronunciati. Malattia di mio padre non diventi caccia al colpevole” (Di sabato 5 settembre 2020) “Credo che la Malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati“. Così Marina Berlusconi ha replicato alle indiscrezioni pubblicate nelle ultime ore dai giornali sul ricovero del padre, Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid, e sulle sue vacanze con la famiglia. In questi giorni, infatti, è scoppiata la polemica sull’untore di Silvio: c’è chi dice che si sia contagiato in Sardegna dopo aver avuto contatti con i figli Barbara e ... Leggi su ilfattoquotidiano

