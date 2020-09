LIVE – Alessandria-Sampdoria 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 5 settembre 2020) Alle 21:00 di domenica 5 settembre Alessandria e Sampdoria scenderanno in campo allo stadio Moccagatta in occasione di un’amichevole. Inizia il percorso di avvicinamento al campionato per la formazione di Claudio Ranieri, impegnata stasera nella prima amichevole. Un match che avrà comunque un sapore speciale, dato che potranno entrare allo stadio di Alessandria ben 1000 spettatori. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Alessandria (4-4-2): Crisanto; Prestia, Cosenza, Macchioni, Parodi; Castellano, Chiariello, Di Quinzio, Prestia, Casarini; Sulijc, Eusepi. Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Rocha, Tonelli, Colley, Augello; Ramírez, Vieira, Verre, Léris; ... Leggi su sportface

