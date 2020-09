Legionella, 16 casi e un morto a Busto Arsizio. L’assessore Gallera: “Controlli già avviati” (Di sabato 5 settembre 2020) Prelievi negli impianti idrici delle abitazioni e nelle condutture dell’acquedotto. Il sindaco: «Non si sa nulla di certo, stiamo facendo le verifiche» Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - repubblica : Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - EugeneAndHisAxe : RT @Cambiacasacca: Nel varesotto ci sono 16 casi di legionella e un morto. Se lo infiliamo in uno dei grafici che vi piacciono tanto, é un'… - GPiziarte : Allarme legionella a Busto Arsizio: un morto e 16 casi -

A darne notizia è stato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvol ...Emergenza legionella in quel di Busto Arsizio. Nella cittadina di 80mila abitanti, in provincia di Varese, Lombardia, sono stati scoperti sedici casi di infezione e un uomo è morto. Numerosi i quotidi ...