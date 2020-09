L’agenda beauty di settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Byredo, arriva il make up Linee curve, prodotti essenziali, nuance universali. Ben Gorham, fondatore del brand di profumeria artistica Byredo, ha lavorato spalla a spalla con Isamaya Ffrench, make up artist londinese tra le più eclettiche degli ultimi tempi (è stata consulente beauty di Tom Ford e e poi global make up artist di Christian Louboutin). Risultato, la prima collezione make up Byredo, svelata a livello internazionale da settembre: un progetto che rispecchia un approccio “open source” alla bellezza, mettendo l’istinto e la soggettività di chi lo indossa al centro. Così, mascara, Color Stick Universale e palette occhi consentono un “viaggio” estetico fra estremi: colori bold o trasparenza assoluta, minimalismo o audacia da vendere. Tutti i prodotti sono diponibili al sito Byredo.com. ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : L’agenda beauty Profumo allerta gli ex colleghi. Intesa investe sul cioccolato Corriere della Sera