Karnezis saluta il Napoli: “Biennio indimenticabile. A Meret serve tempo” (Di sabato 5 settembre 2020) Il tempo di Orestis Karnezis a Napoli si è concluso. Il portiere greco lascia gli azzurri per trasferirsi al Lille. L'estremo difensore ha raccontato le sue sensazioni a Radio Marte: “Bellissima esperienza col Napoli, due anni indimenticabili. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, e quella serata ognuno di noi la ricorderà per sempre. Terzo portiere? Sicuramente non è facile, arriva la domenica e non sei la prima scelta. Ci vuole esperienza per gestirlo. Venendo a Napoli sapevo già il mio ruolo. Mi ha convinto Alessandro Nista. Mi aveva già spiegato la situazione dei portieri, e nonostante fossi titolare nel club ed in nazionale ho accettato. Anche perché era un onore per me giocare per il Napoli, grandissima squadra conosciuta in tutto il mondo. Il mio ... Leggi su itasportpress

