Incidenti in Montagna: 17enne precipita e muore in Valcamonica (Di sabato 5 settembre 2020) Tragedia questa mattina in Valcamonica: una giovane escursionista bresciana avrebbe perso l’appiglio su una roccia precipitando per decine di metri. Secondo i primi rilievi del 118 la giovane avrebbe solo 17 anni: è precipitata mentre percorreva il sentiero che porta da Vezza d’Oglio al Lago Aviolo. Sul posto l’eliambulanza e i carabinieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

climber8411 : Torneremo presto a parlare di #sicurezza nella stagione invernale. Ma vi preghiamo di non rifarci questa domanda, a… - EugenioBerto70 : Incidenti montagna: salvata giovane escursionista su Mangart - Vincere28835379 : @BaggioEva @LucaBizzarri Eva tu veramente credi a qeste caxxate, siamo sotto la supervisione degli #USA il giorno c… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Incidenti montagna: salvata giovane escursionista su Mangart Operazione soccorsi it… - CorriereQ : Incidenti montagna: salvata giovane escursionista su Mangart -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Montagna Diversi incidenti in montagna questa mattina Il più grave in parete presso la cima d'Ambiez l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Due incidenti in montagna in val Ridanna

Verso le 11 un alpinista altoatesino è scivolato per 200 metri sul sentiero ghiacciato che porta al Capro, a quota 3.200 metri. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato recuperato dal Soccorso Alpi ...

Frana su un'auto, carabiniere salva la vita a un uomo di 55 anni

L'appuntato scelto Lorenzo Colombi, 44 anni, in servizio nella caserma carabinieri di Novate Mezzola (Sondrio) dal primo agosto è tornato da poco nella natia Valtellina dopo 24 anni di servizio presta ...

Verso le 11 un alpinista altoatesino è scivolato per 200 metri sul sentiero ghiacciato che porta al Capro, a quota 3.200 metri. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato recuperato dal Soccorso Alpi ...L'appuntato scelto Lorenzo Colombi, 44 anni, in servizio nella caserma carabinieri di Novate Mezzola (Sondrio) dal primo agosto è tornato da poco nella natia Valtellina dopo 24 anni di servizio presta ...