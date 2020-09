Il premier Conte alla Festa del Fatto Quotidiano: “Con il taglio dei parlamentari gli eletti sentiranno di più il peso della rappresentanza” (Di sabato 5 settembre 2020) Quella del taglio dei parlamentari “è una riforma costituzionale votata dalla stragrande maggioranza parlamentare. La mia opinione è che se si passa da 945 a 600 parlamentari non viene assolutamente pregiudicata la funzionalità del Parlamento“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano (qui l’intervista integrale). “Spendere meno è opportuno, ma se si tratta di organi di rilievo costituzionale non è quello il problema: ma trovo astrusa la tesi secondo cui il taglio dei parlamentari metterebbe in crisi funzionalità del Parlamento. ... Leggi su ilfattoquotidiano

