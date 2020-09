Icardi positivo al Covid-19, Maxi Lopez su tutte le furie: “Sono indignato, Wanda Nara non ragiona” (Di sabato 5 settembre 2020) Il calciatore argentino Maxi Lopez è intervenuto ai microfoni della trasmissione argentina “Los Angeles de la mañana“, commentando quanto sta accadendo ai suoi figli, che vivono insieme a Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo la positività dell’attaccante del Psg: “Wanda è un’incosciente e non ragiona. Per colpa sua ora i miei bambini sono positivi. Le avevo detto di non andare a Ibiza perché il rischio di essere contagiati era molto elevato, ma lei non mi ha ascoltato. E’ una madre e dovrebbe capirlo ma a quanto pare non è così“. “Sono indignato” ha tuonato Maxi Lopez, che ha rivelato di aver visto i suoi figli per l’ultima volta il ... Leggi su sportface

Sport_Mediaset : +++ #PSG: Anche Mauro #Icardi positivo al #Covid_19. +++ #SportMediaset - MarcoBarzaghi : Anche #Icardi positivo al #Covid_19 #coronavirus - fanpage : Anche Mauro Icardi è positivo al #Covid19 - sportface2016 : #Icardi positivo al #Covid19, #MaxiLopez su tutte le furie: “Sono indignato, #WandaNara non ragiona” - CelcanNell : RT @fcin1908it: Icardi positivo al Covid, Maxi Lopez è una furia: 'Wanda incosciente, due dei miei figli...' - -