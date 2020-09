Guida Tv domenica 6 settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Guida Tv domenica 6 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 6 settembre Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Hotel Gagarin 1a Tv Cinque italiani squattrinati vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’Hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato dalla neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti ma nonostante tutto la troupe troverà il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un’occasione indimenticabile. ore 23:10 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Supercoppa Italiana Femminile di Pallavolo ore 23:30 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Sapiens – Un solo pianetaore ... Leggi su dituttounpop

poliziadistato : Ultimi rientri dalle vacanze questo fine settimana ??Possibile criticità nella giornata di domenica Raccomandiamo… - AristarcoScann1 : RT @poliziadistato: Ultimi rientri dalle vacanze questo fine settimana ??Possibile criticità nella giornata di domenica Raccomandiamo di n… - ninnitarantino : RT @poliziadistato: Ultimi rientri dalle vacanze questo fine settimana ??Possibile criticità nella giornata di domenica Raccomandiamo di n… - RosPalumbo : RT @poliziadistato: Ultimi rientri dalle vacanze questo fine settimana ??Possibile criticità nella giornata di domenica Raccomandiamo di n… - fordeborah5 : RT @poliziadistato: Ultimi rientri dalle vacanze questo fine settimana ??Possibile criticità nella giornata di domenica Raccomandiamo di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida domenica Colle dell'Agnello chiuso domenica per gara ciclistica - La Guida LaGuida.it Torna a Palermo "La via dei librai", due giorni sul Cassaro per passeggiare tra i libri

"La via dei librai" torna per le strade di Palermo. Dopo una prima parte solo sul web, lo scorso aprile, la quinta edizione della manifestazione si conclude in questo primo weekend di settembre con du ...

A piedi nudi sulle pietre di montagna, domani la “Corsa degli zingari” nonostante il Covid

La corsa degli zingari sarà blindata ma la tradizione di Pacentro (L'Aquila) si rinnova e punta al riconoscimento Unesco. Gli "zingari" ovvero i corridori scalzi si sono già sottoposti al tampone per ...

"La via dei librai" torna per le strade di Palermo. Dopo una prima parte solo sul web, lo scorso aprile, la quinta edizione della manifestazione si conclude in questo primo weekend di settembre con du ...La corsa degli zingari sarà blindata ma la tradizione di Pacentro (L'Aquila) si rinnova e punta al riconoscimento Unesco. Gli "zingari" ovvero i corridori scalzi si sono già sottoposti al tampone per ...