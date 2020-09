Giuseppe Conte, annuncio netto sul nuovo Lockdown (Di sabato 5 settembre 2020) Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti si sbilancia sul possibile nuovo Lockdown e sul futuro della pandemia da Coronavirus Giuseppe Conte, intervenuto al Forum Ambrosetti, ha anche parlato del possibile nuovo Lockdown. E’ la misura più temuta dagli italiani, dal punto di vista del commercio, perché affonderebbe definitivamente una Nazione che sta provando lentamente a rialzarsi, tra mille difficoltà. Ecco perché il premier ha sgombrato il campo dai dubbi e si è lasciato andare ad un annuncio netto, che non ammette repliche. In Italia non vi sarà più un Lockdown generale, almeno per quanto riguarda la pandemia da Covid-19. Il Presidente del ... Leggi su bloglive

