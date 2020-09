Escursionista 17enne muore nel Bresciano (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - BRESCIA, 05 SET - Una ragazza di 17 anni è morta precipitando durante una gita in montagna. È accaduto lungo il sentiero che da Vezza d'Oglio porta al Lago Aviolo, in provincia di Brescia. ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRESCIA, 05 SET - Una ragazza di 17 anni è morta precipitando durante una gita in montagna. È accaduto lungo il sentiero che da Vezza d'Oglio porta al Lago Aviolo, in provincia di Brescia. Qu ...La tragedia è avvenuta sul sentiero che porta da Vezza d’Oglio porta al lago Aviolo, in Valcamonica. Secondo le prime informazioni, la 17enne avrebbe perso l’appiglio su una roccia, precipitando per d ...