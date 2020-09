Bologna, vittoria in amichevole 2-0 contro la FeralpiSalò (Di sabato 5 settembre 2020) Il Bologna vince 2-0 contro la FeralpiSalò nell’ultima amichevole del ritiro di Pinzolo Ultimo giorno a Pinzolo per il Bologna che si è chiuso con un’amichevole contro la FeralpiSalò. I rossoblù torneranno ora a in Emilia Romagna, prima di ricominciare gli allenamenti martedì a Casteldebole. L’amichevole è stata vinta dalla squadra di Sinisa Mihajlovic per 2-0. In gol Musa Barrow, che col piattone spiazza il portiere avversario su assist di Juwara, e Rodrigo Palacio che ha raddoppiato con bel destro a giro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BfcOfficialPage : ? | COMINCIAMO CON UNA VITTORIA! Bologna 2??-0?? Feralpisalò 9’ Barrow 16’ Palacio Bravi ragazzi ?? #WeAreReady… - emanuelefelice2 : [2/3] Bologna su questo deve aspirare a essere un riferimento non solo in Italia, ma in Europa. C'è un'opportunità… - dorianservin : RT @BfcOfficialPage: ? | COMINCIAMO CON UNA VITTORIA! Bologna 2??-0?? Feralpisalò 9’ Barrow 16’ Palacio Bravi ragazzi ?? #WeAreReady #W… - MusaFKDarboe : RT @BfcOfficialPage: ? | COMINCIAMO CON UNA VITTORIA! Bologna 2??-0?? Feralpisalò 9’ Barrow 16’ Palacio Bravi ragazzi ?? #WeAreReady #W… - DLabanti : RT @BfcOfficialPage: ? | COMINCIAMO CON UNA VITTORIA! Bologna 2??-0?? Feralpisalò 9’ Barrow 16’ Palacio Bravi ragazzi ?? #WeAreReady #W… -