Wiko View 5 e 5 Plus, i nuovi low-cost con schermo da 6,5 pollici e maxi batteria (Di venerdì 4 settembre 2020) (Foto: Wiko)Wiko View 5 e View 5 Plus sono ufficiali presentando design e hardware sostanzialmente identico se non per piccoli particolari. La nuova coppia di smartphone economici del brand francese condivide un generoso schermo con diagonale da 6,55 pollici a risoluzione hd+ dotato di foro per la selfie camera e una ampia batteria da 5000 mAh per arrivare senza problemi a fine giornata e coprire buona parte del secondo giorno. L’estetica di questi modelli punta su cornici contenute per la parte frontale e un retro che piazza la quadrupla fotocamera in una configurazione molto simile a quella proposta da Huawei da un anno a questa parte, con un riquadro nello spigolo in alto a sinistra, tre sensori da un lato e il quarto assieme al flash a fianco. ... Leggi su wired

NeoEnigma : #Wiko View 5 è anche Plus: parola d'ordine 'autonomia' | Prezzi Italia - - HDblog : RT @HDblog: Wiko View 5 è anche Plus: parola d'ordine 'autonomia' | Prezzi Italia - fainformazione : View 5 e View 5 Plus: ufficiali gli entry level eleganti di Wiko/Tinno Non perde la propria chance, a IFA 2020, Ti… - fainfoscienza : View 5 e View 5 Plus: ufficiali gli entry level eleganti di Wiko/Tinno Non perde la propria chance, a IFA 2020, Ti… - AmePhenix : #View 5 e View 5 Plus: ufficiali gli entry level eleganti di Wiko/Tinno -