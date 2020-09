Usa, boom di divorzi. Coppie ‘scoppiate’ nel lockdown! (Di venerdì 4 settembre 2020) di Redazione. Tutta colpa del Coronavirus che ha costretto molte Coppie a restare bloccate, insieme, a casa per mesi e mesi, se il tasso di divorzio negli Stati Uniti nel periodo da marzo a giugno è aumentato del 34% rispetto all’anno prima. E’ quanto emerge dai nuovi dati raccolti da Legal Templates, una società che … Leggi su freeskipper

