Uomini e Donne, Occhi Blu: Vi Dico Cosa Penso Di Gemma Galgani! (Di venerdì 4 settembre 2020) Fabio Occhipinti, meglio conosciuto come Occhi Blu, corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista in esclusiva per noi nella quale parla della sua esperienza nel programma! Fabio Occhipinti, divenuto noto nel mondo dello showbiz con il nikname “Occhi Blu” e per aver corteggiato per la prima volta nella storia di Uomini e Donne in via telematica, Gemma Galgani, ha rilasciato in esclusiva per noi di UD News un’intervista nella quale ha svelato dei retroscena inediti. Bello simpatico e verace, il cavaliere in questione, ci ha parlato della sua esperienza, delle sue impressioni, ma soprattutto ci ha raccontato per quale motivo ha deciso di corteggiare la storica dama ... Leggi su uominiedonnenews

