Una vita, trame 7-12 settembre 2020: Cinta confessa a Rafael di amare Emilio (Di venerdì 4 settembre 2020) Appuntamento con le anticipazioni settimanali di Una vita riguardanti ciò che andrà in onda nella settimana che va da lunedì 7 a sabato 12 settembre 2020. Su canale 5, nel consueto orario delle 14:10, gli appassionati delle vicende di Acacias vedranno come Cinta non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per Emilio, arrivando a confessare a Rafael di essere profondamente innamorata del figlio di Felicia. Come si comporterà il musicista? In attesa di scoprirlo, nei prossimi episodi spazio anche a Felipe e Marcia con i due che si ritroveranno sempre più vicini tanto da arrivare a sfiorare il bacio. Cinta non riesce a nascondere i suoi sentimenti nelle prossime puntate di Una vita Gli ... Leggi su tutto.tv

NetflixIT : La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton… - VittorioSgarbi : Ci siamo visti per tutta una vita, eravamo dei fratelli, tutto il mondo della critica d'arte ci guardava con invidi… - SkyTG24 : La vita di Ayrton Senna in una serie Netflix - mssrmoonyy : @marvelusbucky quanto amo il fatto che tu sia una legolas stan ?? ho passato anni delle mia vita a cercare UNO irl v… - brongosalvatore : RT @Marco_dreams: Dicevo che a volte mi sembra di vivere in un altro mondo: poche persone parlano di questi problemi, i politici (a parte p… -