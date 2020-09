Test Medicina 2020, quando e perché fare ricorso (Di venerdì 4 settembre 2020) Uno su cinque ce la fa. Gli altri dovranno aspettare l’anno prossimo o, se si presenta la necessità, effettuare un ricorso per vedere assicurato il proprio diritto allo studio. Il Test di Medicina è andato in archivio ieri: alle 12 migliaia di ragazzi hanno affrontato l’esame che dà accesso al sogno di indossare il camice bianco. Un obiettivo difficile da raggiungere: 13mila posti circa per 66mila iscritti. Tra proTeste – di chi chiede l’abrogazione del numero chiuso – e file chilometriche per rispettare le norme anti contagio, il Test di Medicina si è svolto nella giornata di ieri. Gli iscritti erano tenuti ad effettuarlo nell’ateneo più vicino alla loro abitazione, a prescindere dall’Università di ... Leggi su italiasera

