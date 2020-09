Studio choc su Covid-19: “a dicembre previsti fino a 30mila decessi al giorno” (Di venerdì 4 settembre 2020) Studio choc su Covid-19: “a dicembre previsti fino a 30mila decessi al giorno”. È una ricerca degli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation Secondo uno Studio choc portato avanti da esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) nella School of Medicine della Washington University, si prevedono fino a 30mila morti al giorno per … L'articolo Studio choc su Covid-19: “a dicembre previsti fino a 30mila decessi al giorno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Globe1078 : Covid, lo studio choc: «A dicembre fino a 30mila morti al giorno» - FantiniValerio : Covid, lo studio choc: «A dicembre fino a 30mila morti al giorno» - GBBauditor : RT @Gazzettino: Covid, lo studio choc: «A dicembre fino a 30mila morti al giorno nel mondo» - Gazzettino : Covid, lo studio choc: «A dicembre fino a 30mila morti al giorno nel mondo» - AntonioGraziani : #COVID19 : #bambini asintomatici positivi fino a 3 mesi: studio choc -