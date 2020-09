Serie A, la cordata inglese si riorganizza sui diritti (Di venerdì 4 settembre 2020) diritti Tv cordata inglese – A metà della prossima settimana – assemblea in programma mercoledì 9 settembre –, la Lega Serie A potrebbe alzare il velo su chi sarà il socio finanziario da portare a bordo del massimo campionato italiano, tassello cruciale del piano di rilancio e crescita economica guidato da Paolo Dal Pino. Nel … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Dopo la presentazione delle offerte vincolanti, i fondi interessati alla Serie A illustreranno oggi, in videoconferenza, i progetti d’investimento per l’ingresso con un 10% nel capitale della media co ...Saranno presentati oggi, invideoconferenza, i progetti d’investimento delle due cordate in lizza per l’ingresso con un 10% nel capitale della media company, che dovrebbe nascere con il conferimento de ...