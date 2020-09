Scooter contro auto: centauro finisce al Rummo in codice rosso (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Incidente stradale questo pomeriggio a via Casali a Limatola. Un ragazzo di S. Agata, classe 87,a bordo di uni Scooter è andato ad impattare contro una Ford Focus guidata da una ragazza del posto, 25enne, la quale, secondo una prima ricostruzione, gli ha tagliato la strada. Il ragazzo è stato sbalzato ad oltre dieci metri dall’impatto. È stato soccorso dal 118 di Limatola che lo ha trasportato in codice rosso al Rummo per trauma cranico e una sospetta frattura alla spalla. Anche la ragazza ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione, trasportata al Fatebenefratelli in codice giallo dal 118 di Airola per un trauma al ginocchio e un taglio all’altezza dello zigomo. Sul posto i ... Leggi su anteprima24

