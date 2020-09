Referendum “tagliapoltrone”, Bochicchio (M5S): “Riduzione dei parlamentari è una vittoria per i cittadini” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La riduzione del numero dei parlamentari è una vittoria del Movimento 5 Stelle per i cittadini”, così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio. “Il Referendum confermativo della riforma che taglia le poltrone a Montecitorio e a Palazzo Madama rappresenta un’occasione imperdibile per rendere il Parlamento più efficiente e, al tempo stesso, risparmiare soldi pubblici da destinare alla collettività. Si tratta di una sfida alla quale è chiamato il Paese che dovrà dimostrare la capacità di alzare l’asticella della qualità dell’offerta politica, garantendo rappresentanza democratica e pluralismo, valori posti a fondamento della ... Leggi su anteprima24

