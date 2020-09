New York Fashion Week: che cosa aspettarci (Di venerdì 4 settembre 2020) Questi sono tempi senza precedenti per l’industria fashion, che nonostante la fine del lockdown subisce ancora notevoli ripercussioni, dalle catene di approvvigionamento alle misure necessarie da tenere per le presentazioni delle nuove collezioni: tra le capitali della moda colpite dall’emergenza pandemica c’è ovviamente anche New York, dove tra qualche giorno – il 13 settembre, per la precisione – aprirà i battenti la prima settimana della moda ibrida, a metà tra eventi reali e virtuali. Dopo Londra, Parigi e Milano, anche la Grande Mela sperimenterà quindi nuove forme digitali per gli show della fashion week, organizzata dal Council of Fashion Designers of America e da IMG. Leggi su vanityfair

ilpost : Negli Stati Uniti un uomo afroamericano è morto asfissiato dopo essere stato incappucciato dalla polizia - repubblica : Usa, afroamericano ucciso dalla polizia a Washington. E a New York incappucciato e asfissiato [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Incappucciato dalla polizia, muore un afroamericano a #Rochester, sobborgo alle porte di New York. Il nuovo video s… - LaVocediNewYork : Il mio incontro casuale con un uomo che rappresenta la grande paura di #NewYork NEW YORK STORIES di Andrea Viscont… - bivebs : RT @louxhart: ma voi non sentite il bisogno costante di vivere in un appartamento a brooklyn girando per le vie di new york in dior e saint… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, sospesi i sette agenti per l'afroamericano morto asfissiato la Repubblica F1 – Importanti parole di Camilleri su Binotto e sulla Ferrari

L’amministratore delegato Camilleri ha rilasciato un’intervista al New York Times su Binotto e sulla Ferrari. Spunta l’idea Indycar per la rossa. La Ferrari sta attraversando un momento terribile, con ...

Campogalliano Maura, la giramondo con i piedi per terra «Vorrei tornare a volare, ma c’è crisi»

CAMPOGALLIANO Si sa, i modenesi sono persone con i piedi ben piantati per terra. Qualche volta, però, capita anche che in queste terre nasca qualcuno con la testa un po’ più…tra le nuvole. È successo ...

