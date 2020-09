Messi resta, ma è scontro totale. Leo: 'La clausola da 700 milioni non vale'. (Di venerdì 4 settembre 2020) replica alla alla Liga spagnola a proposito della clausola da 700 milioni che l'asso argentino dovrebbe pagare se lasciasse il . Nella dichiarazione firmata da Jorge Messi, padre e rappresentante del ... Leggi su leggo

FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via… - FBiasin : Se #Messi alla fine resta a #Barcellona vince a mani basse il trofeo 'Maria, lascio lo studio'. - TerrinoniL : Messi resta al Barcellona: 'Non voglio una battaglia legale con il club' - tony62550278 : RT @FBiasin: #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del Barça, dopo… -

Messi è costretto a restare al Barcellona: “Volevo andare via ma non posso fare causa al mio club del cuore”. Niente Manchester City, Messi resta al Barcellona. Ma non è una scelta sentita, né di cuor ...AGi - Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un'intervista esclusiva a goal.com. "Ma volevo andarmene - ha precisato la Pulce - la gestione di Bartomeu al ...