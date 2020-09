La Lega propone voli low cost per sostenere Salvini durante il processo (Di venerdì 4 settembre 2020) Tramite il sito ufficiale, la Lega aiuta i seguaci di Matteo Salvini a trovare voli economici da ogni città d’Italia per seguire a Catania il processo Open Arms Quel che potrebbe sembrare un fake, in realtà, non lo è. Con un’apposita sezione sul proprio sito ufficiale, la Lega ha invitato i sostenitori del leader Matteo Salvini a presentarsi di fronte al tribunale di Catania in vista del processo Open Arms del 3 ottobre 2020. “voli da Milano a Catania andata e ritorno a 40 euro! Chi prima prenota, meno spende! Sosterrai il Capitano?”, è il messaggio pubblicato in alLegato. Come si vede dalle immagini nella fotogallery, basta selezionare la ... Leggi su zon

