Iss: 'Aumento contagi in 13 regioni Casi in rialzo. Rt nazionale a 1,18' (Di venerdì 4 settembre 2020) L'indice di trasmissione nazionale, , calcolato sui e riferito al periodo 13-26 agosto 2020, è pari a 1,18 . È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Istituto ... Leggi su leggo

zazoomblog : Covid Rezza (Iss): Casi in aumento focolai causati da rientri da aree turistiche - #Covid #Rezza #(Iss): #aumento - infoitsalute : Covid, Iss: «Aumento contagi in 13 regioni, peggioramento casi. Rt nazionale a 1,18. Trasmissione diffusa» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: aumento casi in 13 Regioni, indice Rt sale a 1.18 #coronavirus - Herbert403 : Covid, il report dell’Iss: “Fase di transizione in progressivo peggioramento. Aumento ricoveri, ma no segnali di so… -