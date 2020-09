Il governo dovrà desecretare tutti i verbali del Comitato tecnico scientifico (Di venerdì 4 settembre 2020) Il governo dovrà desecretare tutti i verbali del Comitato tecnico scientifico. Un ordine del giorno approvato alla Camera impegna il governo a pubblicare tutti i verbali e gli atti del Comitato tecnico scientifico che l’esecutivo ha valutato prima di prendere le decisioni durante l’emergenza Coronavirus. Già ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva assicurato che tutti i verbali sarebbero stati pubblicati. tutti gli atti del Comitato tecnico scientifico dovranno essere desecretati. tutti i documenti redatti dagli ... Leggi su limemagazine.eu

