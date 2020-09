Ferrari, Leclerc: "Non mi aspettavo un anno così negativo" (Di venerdì 4 settembre 2020) MONZA - "I test pre-stagionali non erano di certo positivi ma dopo c'è sempre la speranza di migliorarsi in vista della prima gara. Mi aspettavo un anno negativo ma non così complicato" . Charles ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : A Monza la @ScuderiaFerrari ha conquistato 19 vittorie: la gallery, dalla prima del 1951 a quella di… - giulia_d3 : RT @MicheleMassa19: Io vi dico solamente di alzare il volume.. #skymotori #italiangp #monza #monzagp #leclerc #ferrari #essereferrari https… - URKETAMAKINETA : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #ItalianGp???? Giro 7 sim. passo gara con le Medium in FP2. Il posteriore leggero parte in accelerazione all'us… - 4vocuddle : La FERRARI non si merita charles leclerc e sebastian vettel - _ragazzetta_ : RT @MicheleMassa19: Io vi dico solamente di alzare il volume.. #skymotori #italiangp #monza #monzagp #leclerc #ferrari #essereferrari https… -