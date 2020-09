Edicolante col vizio della droga: hashish nel locale e piante di Marijuana sul tetto (Di venerdì 4 settembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 29enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, titolare di una rivendita di giornali, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale mentre stava fumando uno “spinello” sulla porta dell’edicola.All’interno del locale, inoltre, i militari hanno recuperato qualche grammo di hashish. Vista la situazione, i Carabinieri hanno esteso le verifiche nella sua abitazione: altro “fumo” è stato trovato nascosto in un frigorifero insieme ad un bilancino digitale di precisione, mentre sul tetto sono state recuperate una decina di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Milano, 1 settembre 2020 - A Milano, dal 7 settembre, 53mila famiglie riceveranno dal Comune gratuitamente 850mila mascherine chirurgiche, attraverso 315 farmacie della città, grazie a un accordo dell ...

Io i libri degli autorini dei salotti letterari ormai non li guardo neppure più, se li conosci li eviti, come diceva una volta la pubblicità sull'AIDS, ma quello che fanno sui social me lo guardo semp ...

