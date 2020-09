Dosi di shaboo giù dalla finestra, pusher in cella (Di venerdì 4 settembre 2020) Il controllo lo ha colto di sorpresa. Così il pusher ha provato a disfarsi in fretta e furia della droga che aveva in casa, buttandola dalla finestra. Peccato che in strada fossero rimasti altri ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Dosi shaboo Dosi di shaboo giù dalla finestra, pusher in cella Il Giorno Dosi di shaboo giù dalla finestra, pusher in cella

Il controllo lo ha colto di sorpresa. Così il pusher ha provato a disfarsi in fretta e furia della droga che aveva in casa, buttandola dalla finestra. Peccato che in strada fossero rimasti altri agent ...

Milano, spaccia shaboo mentre è ai domiciliari: arrestato

A Milano la polizia ha arrestato un cittadino di origine filippina di 43 anni, non in regola sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Ieri ...

Il controllo lo ha colto di sorpresa. Così il pusher ha provato a disfarsi in fretta e furia della droga che aveva in casa, buttandola dalla finestra. Peccato che in strada fossero rimasti altri agent ...A Milano la polizia ha arrestato un cittadino di origine filippina di 43 anni, non in regola sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Ieri ...