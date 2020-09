Donne che sfidano il mondo: Michela Murgia inaugura la nuova docuserie di Tv2000 (Di venerdì 4 settembre 2020) Michela Murgia Donne che sfidano il mondo è la docuserie in onda su Tv2000 a partire dal 7 settembre alle ore 20.50 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì). Venti puntate, venti Donne diverse con un comune denominatore: combattono ogni giorno contro i pregiudizi, gli ostacoli, i luoghi comuni, la violenza e il tempo. In qualche caso contro loro stesse. Protagonista della prima puntata la scrittrice Michela Murgia. Poi: la stuntwoman Romina Bobba; la chef Cristina Bowerman; la giornalista Floriana Bulfon; la direttrice d’orchestra Nicoletta Conti; l’operatrice anti tratta Francesca De Masi; la scrittrice Michela Murgia; la restauratrice di ... Leggi su davidemaggio

francescacheeks : Nonostante l’annata complicata, sono usciti dei capolavori, tutti di artiste: Dua Lipa, Lady Gaga, Haim, Taylor Swi… - elenabonetti : Otto donne in #Kuwait sono state nominate giudici della Corte Suprema. È la prima volta nella storia del Paese, una… - 6000sardine : “Penso che le manifestazioni contro la violenza sulle donne servano a poco, alle donne vittime di violenza insegnat… - rohlotrdor : RT @shaedowhunter: Ho capito che voi non avete il minimo rispetto per come le altre donne vivono le mestruazioni. Ognuna di noi ha esigenze… - Nellagaet : @iaia71716551 Donnette che si indignano per la violenza di ogni tipo, sulle donne. Ma loro a Demet cosa stanno fac… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne che Donne che vestono le donne Coco Chanel ed Elsa Schiapparelli, protagoniste della rivoluzione nella moda femminile BeBeez Santa Rosalia, l'omelia di Lorefice: "La nostra meravigliosa Sicilia ferita ancora una volta"

La vera arma vincente contro la "pandemia che attenta ai nostri cuori e li fa assopire fino a farci alzare la mano contro gli esseri umani e a deturpare la Terra" è l'amore. Ne è convinto l’arcivescov ...

Serenella Curzi con “Noi Cittadini” per Paolo Molinelli Sindaco

Mi chiamo Serenella Curzi, ho 54 anni e sono Massofisioterapista, ho fatto volontariato in Croce Rossa, nella Protezione Civile e con l’Andos, l’Associazione delle Donne operate al seno. Insieme agli ...

La vera arma vincente contro la "pandemia che attenta ai nostri cuori e li fa assopire fino a farci alzare la mano contro gli esseri umani e a deturpare la Terra" è l'amore. Ne è convinto l’arcivescov ...Mi chiamo Serenella Curzi, ho 54 anni e sono Massofisioterapista, ho fatto volontariato in Croce Rossa, nella Protezione Civile e con l’Andos, l’Associazione delle Donne operate al seno. Insieme agli ...