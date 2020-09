Doctor Strange 2 ha una nuova data di uscita? Il rumor (Di venerdì 4 settembre 2020) Nonostante la triste dipartita di Chadwick Boseman (Black Panther) la macchina non si può fermare. Infatti si sta già pensando alla prossima fase dell’MCU. Il film Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch non sta avendo vita facile. Pare, però, che adesso si riesca finalmente a vedere una luce in fondo al tunnel. La produzione di Doctor Strange 2, il cui sottotitolo è “In the Multiverse of Madness” sta per iniziare. Secondo quanto riporta il sito Murphy’s Universe, infatti, gli attori torneranno sul set a partire da novembre 2020. All’inizio, la programmazione originale, era quella di cominciare le riprese in primavera. In quel periodo, tuttavia, è capitata la pandemia da Coronavirus, la quale ha rallentato qualsiasi tipo di lavorazione al cinema e non. Per tale ragione anche la ... Leggi su tutto.tv

